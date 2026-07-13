Воробьёв: в Подмосковье изменили статус 806 одноэтажных домов

Статус 806 одноэтажных домов в Московской области изменили за первое полугодие: их перевели из категории многоквартирных в блокированную жилую застройку.
Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
После перевода здания исключают из программы капитального ремонта, а собственники получают возможность оформить землю и хозяйственные постройки.
В регионе насчитывается более 5 тыс. одноэтажных домов, которые по документам относятся к МКД, хотя фактически представляют собой индивидуальную застройку. Это примерно каждый десятый многоквартирный дом в Подмосковье.
За год от жителей поступило свыше 1,1 тыс. обращений об изменении статуса недвижимости. Возможность выкупить землю за 3% от кадастровой стоимости продлили до конца 2027 года.
Ранее сообщалось, что в Москве продолжается реализация программы комплексного развития территорий (КРТ), стартовавшей в 2020 году: в активную стадию реализации перешло 235 проектов.