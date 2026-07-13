Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воробьёв: в Подмосковье изменили статус 806 одноэтажных домов

Статус 806 одноэтажных домов в Московской области изменили за первое полугодие: их перевели из категории многоквартирных в блокированную жилую застройку.

Статус 806 одноэтажных домов в Московской области изменили за первое полугодие: их перевели из категории многоквартирных в блокированную жилую застройку.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

После перевода здания исключают из программы капитального ремонта, а собственники получают возможность оформить землю и хозяйственные постройки.

В регионе насчитывается более 5 тыс. одноэтажных домов, которые по документам относятся к МКД, хотя фактически представляют собой индивидуальную застройку. Это примерно каждый десятый многоквартирный дом в Подмосковье.

За год от жителей поступило свыше 1,1 тыс. обращений об изменении статуса недвижимости. Возможность выкупить землю за 3% от кадастровой стоимости продлили до конца 2027 года.

Ранее сообщалось, что в Москве продолжается реализация программы комплексного развития территорий (КРТ), стартовавшей в 2020 году: в активную стадию реализации перешло 235 проектов.