Синоптик Позднякова допустила температурные рекорды в Москве в июле

Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова допустила, что до конца июля температура в Москве в отдельные дни достигнет рекордных значений — +29…+30 °C.
В комментарии aif.ru она рассказала, что в первой половине недели сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями. Затем Московская область окажется на периферии антициклона, солнца станет больше, а к выходным воздух прогреется до +27 °C.
«В конце июля, по прогнозам, температура все дни будет выше климатической нормы, в пределах +25…+26 °C», — отметила Позднякова.
По её словам, тенденция к потеплению сохранится до конца месяца, а в отдельные дни столбики термометров могут подняться до +29…+30 °C.
В свою очередь, синоптики Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) спрогнозировали в регионе заметные перепады между дневной и ночной температурой.
Как передаёт издание «Сiбдепо», 15 июля днём потеплеет до +24…+29 °C, а осадки станут маловероятны.
16 июля температура повысится до +25…+30 °C, при этом кратковременные дожди возможны только местами на юге области. Ночи на протяжении этих дней останутся прохладными — преимущественно +11…+16 °C, местами +5…+10 °C.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что засуха этим летом России не грозит, хотя в отдельных регионах установится жара с редкими дождями.