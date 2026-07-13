В Севастополе шестерым фигурантам дали сроки за обман более 50 пенсионеров

Суд в Севастополе назначил шестерым участникам организованной группы от 2,5 до 5,5 года лишения свободы по делу о хищении более 5,8 млн рублей у 51 пенсионера.
Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на прокуратуру города.
По версии следствия, с марта 2018 года по декабрь 2021-го фигуранты предлагали пожилым людям услуги по ремонту квартир от имени фирмы. Организатор арендовал офис, подготовил печати, договоры, рекламные материалы, сайты и страницу в социальной сети.
Один из участников зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Потерпевшими стали пожилые люди и люди с инвалидностью, в том числе дети войны.
Осуждённые будут отбывать наказание в колониях общего и строгого режимов. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. На деньги и имущество членов группы наложен арест.
Ранее сообщалось, что 18-летняя жительница Смоленска, завербованная телефонными аферистами, задержана в аэропорту Южно-Сахалинска за хищение у пенсионеров драгоценностей и денег.