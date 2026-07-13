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Вирусолог Чумаков: лихорадка Западного Нила опасна для пожилых людей

Вирусолог Пётр Чумаков рассказал, что лихорадка Западного Нила в основном опасна для пожилых людей с ослабленным иммунитетом и может привести к тяжёлым осложнениям.

Вирусолог Пётр Чумаков рассказал, что лихорадка Западного Нила в основном опасна для пожилых людей с ослабленным иммунитетом и может привести к тяжёлым осложнениям.

В беседе с «Вечерней Москвой» он объяснил, что вирус распространяют заражённые комары.

От человека к человеку заболевание не передаётся, а заражение после укуса происходит не всегда.

Болезнь начинается с лихорадки, после чего появляются гриппоподобные симптомы. Из-за их неспецифичности поставить диагноз сложно, поэтому для выявления инфекции используют специальные тесты, отметил вирусолог.

Ранее педиатр Алина Габулова рассказала, что ротавирусная инфекция в первые часы может напоминать простуду или пищевое отравление.