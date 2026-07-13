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Гастроэнтеролог Белоусов: чаи для похудения могут навредить печени

Врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Евгений Белоусов предупредил, что чаи для похудения дают незначительный эффект и могут быть опасны для печени.

Врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Евгений Белоусов предупредил, что чаи для похудения дают незначительный эффект и могут быть опасны для печени.

В разговоре с РИАМО он объяснил, что растительные добавки способны вызвать острый токсический гепатит. Высокие дозы стимуляторов также могут привести к учащённому сердцебиению, тревожности, головным болям и электролитному дисбалансу.

По словам врача, чай помогает снижать вес только в сочетании со сбалансированным питанием и физической активностью. Людям с заболеваниями ЖКТ, сердца, почек и печени, гипертонией и бессонницей увлекаться такими напитками нельзя.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша пояснила, как избыток сахара отражается на лице.