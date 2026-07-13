Гастроэнтеролог Белоусов: чаи для похудения могут навредить печени

Врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Евгений Белоусов предупредил, что чаи для похудения дают незначительный эффект и могут быть опасны для печени.
В разговоре с РИАМО он объяснил, что растительные добавки способны вызвать острый токсический гепатит. Высокие дозы стимуляторов также могут привести к учащённому сердцебиению, тревожности, головным болям и электролитному дисбалансу.
По словам врача, чай помогает снижать вес только в сочетании со сбалансированным питанием и физической активностью. Людям с заболеваниями ЖКТ, сердца, почек и печени, гипертонией и бессонницей увлекаться такими напитками нельзя.
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