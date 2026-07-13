Собянин: для бесплатных тренировок открыли в Москве более 140 площадок

Более 140 локаций для бесплатных тренировок открыли этим летом в 11 округах Москвы в рамках проекта «Мой спортивный район».
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на канал мэра столицы Сергея Собянина в мессенджере МАХ.
На площадках уже организовали 14 тыс. занятий. Ожидается, что их посетят более 150 тыс. человек.
В текущем сезоне появилось 36 новых площадок. Занятия по фитнесу и игровым видам спорта стали доступны в районах Аэропорт, Даниловский, Коньково и других.
К программе тренировок на крышах присоединились ещё четыре локации. Теперь в городе работает 16 таких площадок, посещать их можно с 16 лет.
Проект действует с 2022 года и охватывает более 110 районов. Число его участников превысило 600 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в столице до конца года планируют завершить строительство велопешеходного моста через Москву-реку к парку «Фили».