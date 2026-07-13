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Собянин: для бесплатных тренировок открыли в Москве более 140 площадок

Более 140 локаций для бесплатных тренировок открыли этим летом в 11 округах Москвы в рамках проекта «Мой спортивный район».

Более 140 локаций для бесплатных тренировок открыли этим летом в 11 округах Москвы в рамках проекта «Мой спортивный район».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на канал мэра столицы Сергея Собянина в мессенджере МАХ.

На площадках уже организовали 14 тыс. занятий. Ожидается, что их посетят более 150 тыс. человек.

В текущем сезоне появилось 36 новых площадок. Занятия по фитнесу и игровым видам спорта стали доступны в районах Аэропорт, Даниловский, Коньково и других.

К программе тренировок на крышах присоединились ещё четыре локации. Теперь в городе работает 16 таких площадок, посещать их можно с 16 лет.

Проект действует с 2022 года и охватывает более 110 районов. Число его участников превысило 600 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в столице до конца года планируют завершить строительство велопешеходного моста через Москву-реку к парку «Фили».

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