Жителя Югры будут судить после смертельного выстрела на охоте

В Ханты-Мансийском автономном округе перед судом предстанет житель Берёзовского района, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности во время охоты.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
По версии следствия, днём 28 апреля 2026 года 34-летний мужчина охотился вместе с тремя знакомыми. Увидев цель, он выстрелил из ружья, однако в этот момент на линии огня оказался 28-летний участник группы.
От полученного ранения мужчина погиб.
Следователи завершили расследование. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, что бурые медведи могут заходить в Московскую область из соседних регионов.