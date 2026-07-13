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Жителя Югры будут судить после смертельного выстрела на охоте

В Ханты-Мансийском автономном округе перед судом предстанет житель Берёзовского района, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности во время охоты.

Источник: RT на русском

В Ханты-Мансийском автономном округе перед судом предстанет житель Берёзовского района, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности во время охоты.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По версии следствия, днём 28 апреля 2026 года 34-летний мужчина охотился вместе с тремя знакомыми. Увидев цель, он выстрелил из ружья, однако в этот момент на линии огня оказался 28-летний участник группы.

От полученного ранения мужчина погиб.

Следователи завершили расследование. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, что бурые медведи могут заходить в Московскую область из соседних регионов.