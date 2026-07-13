ТАСС: над Персидским заливом заметили военный самолет США

«Самолет Boeing KC-135R Stratotanker, принадлежащий ВВС США, курсирует над нейтральными водами Персидского залива у границы подконтрольного иранским диспетчерам воздушного района», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что борт, вылетевший с одной из военных баз в регионе, движется по круговой траектории на высоте около 8 км.