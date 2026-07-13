ТАСС: над Персидским заливом заметили военный самолет США

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Транспортный самолет-заправщик США замечен над акваторией Персидского залива на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.
«Самолет Boeing KC-135R Stratotanker, принадлежащий ВВС США, курсирует над нейтральными водами Персидского залива у границы подконтрольного иранским диспетчерам воздушного района», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что борт, вылетевший с одной из военных баз в регионе, движется по круговой траектории на высоте около 8 км.
Ранее Трамп заявил, что США планируют наносить серьезные удары по Ирану в ближайшие дни. При этом американский лидер также допустил, что США, «вероятно, достаточно скоро» могут подвергнуть бомбардировке иранский ядерный объект в Натанзе.
Кроме того, по информации газеты The New York Times, Трамп направил в Конгресс формальное уведомление о возобновлении боевых действий против Ирана. Издание отмечает, что в письме, направленном законодателям 10 июля, президент США написал, что американские военные нанесли «оборонительные удары по целям в Иране» 7 июля.