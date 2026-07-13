Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: над Персидским заливом заметили военный самолет США

Речь идет о самолете-заправщике Boeing KC-135R Stratotanker.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Транспортный самолет-заправщик США замечен над акваторией Персидского залива на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Самолет Boeing KC-135R Stratotanker, принадлежащий ВВС США, курсирует над нейтральными водами Персидского залива у границы подконтрольного иранским диспетчерам воздушного района», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что борт, вылетевший с одной из военных баз в регионе, движется по круговой траектории на высоте около 8 км.

Ранее Трамп заявил, что США планируют наносить серьезные удары по Ирану в ближайшие дни. При этом американский лидер также допустил, что США, «вероятно, достаточно скоро» могут подвергнуть бомбардировке иранский ядерный объект в Натанзе.

Кроме того, по информации газеты The New York Times, Трамп направил в Конгресс формальное уведомление о возобновлении боевых действий против Ирана. Издание отмечает, что в письме, направленном законодателям 10 июля, президент США написал, что американские военные нанесли «оборонительные удары по целям в Иране» 7 июля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше