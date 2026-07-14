Шаблий хочет реванш с Усманом Нурмагомедовым

«Самый ожидаемый бой — это реванш с Усманом? Конечно, да. Для меня это же был самый худший бой. Я стараюсь на это не обращать внимания. Не хочу тешить себя мыслью, что, дав ему самый конкурентный бой, я заработал какие-то очки. Для меня, наоборот, это был худший бой. Как есть, так и говорю. Кто-то бы радовался, что пять раундов поработал (с Усманом). Но я-то себя знаю», — заявил Шаблий в интервью Камилу Гаджиеву.