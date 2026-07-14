Мерц исключил участие России в обсуждении гарантий безопасности для Украины

Немецкий канцлер рассказал о том, как Европа помогает Украине готовиться к следующей зиме, укрепляет ее силы ПВО, и при этом заявил о желании ЕС поскорее закончить военный конфликт. «Украина готова положить конец войне, она всегда была готова. Мы также открыты для мирных переговоров между Украиной и Россией при поддержке Европы и Соединенных Штатов. Теперь все зависит исключительно от президента Путина — воспользуется ли он этим шансом. А пока мы будем усиливать давление на Москву», — добавил он.