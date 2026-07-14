Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Волгограда временно не обслуживает рейсы

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации.

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации.

Как уточнили в ведомстве, принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Между тем аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме.

Ранее в Минобороны заявили, что средства ПВО сбили 146 украинских дронов над регионами России.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше