Аэропорт Волгограда временно не обслуживает рейсы

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации.
Как уточнили в ведомстве, принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Между тем аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме.
Ранее в Минобороны заявили, что средства ПВО сбили 146 украинских дронов над регионами России.
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