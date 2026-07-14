Трамп заявил, что ему известно местоположение представителей иранских властей

Американский радиоведущий Хью Хьюитт спросил у президента США, известно ли ему, где находятся представители иранских властей, и могут ли американские или израильские военные добраться до них, чтобы устранить физически. «Да. Но мы не хотим это обсуждать. Мы безусловно следим, я много об этом знаю, но не думаю, что уместно говорить об этом сейчас», — ответил Трамп.