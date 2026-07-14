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Трамп заявил, что ему известно местоположение представителей иранских властей

Американский президент отметил, что ВС США могут до них добраться.

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что ему известно местоположение представителей иранского руководства.

Американский радиоведущий Хью Хьюитт спросил у президента США, известно ли ему, где находятся представители иранских властей, и могут ли американские или израильские военные добраться до них, чтобы устранить физически. «Да. Но мы не хотим это обсуждать. Мы безусловно следим, я много об этом знаю, но не думаю, что уместно говорить об этом сейчас», — ответил Трамп.

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