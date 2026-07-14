В СЕНТКОМ объявили о третьей подряд ночи ударов по объектам Ирана

Американские военные начали третью подряд ночь ударов по Ирану по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).
«Эти удары продолжат наносить серьёзный ущерб иранским силам и снижать их способность атаковать мирных жителей и коммерческое судоходство в Ормузском проливе», — говорится в публикации СЕНТКОМ в соцсети X.
Ранее Трамп анонсировал сильные удары по Ирану в ночь на вторник, 14 июля.
Он также допустил ликвидацию некоторых представителей нынешних иранских властей.
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