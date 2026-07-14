США объявили о третьей волне ударов по Ирану

«Сегодня в 16.45 по восточному времени (23.45 мск понедельника — ред.) Центральное командование США по поручению главнокомандующего (Трампа — ред.) начало третью подряд ночь нанесения ударов по Ирану. Эти удары продолжат наносить серьезный урон иранским силам и снизят их способность атаковать мирных жителей и коммерческое судоходство в Ормузском проливе», — говорится в тексте заявления.