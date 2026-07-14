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США объявили о третьей волне ударов по Ирану

Центральное командование США заявило о начале третьей ночи подряд нанесения ударов по Ирану.

Источник: Reuters

Как сообщается в официальном заявлении ведомства, действия осуществляются по прямому указанию президента Дональда Трампа. Целью операции называется пресечение атак на торговые суда в районе Ормузского пролива.

«Сегодня в 16.45 по восточному времени (23.45 мск понедельника — ред.) Центральное командование США по поручению главнокомандующего (Трампа — ред.) начало третью подряд ночь нанесения ударов по Ирану. Эти удары продолжат наносить серьезный урон иранским силам и снизят их способность атаковать мирных жителей и коммерческое судоходство в Ормузском проливе», — говорится в тексте заявления.

В понедельник Дональд Трамп сообщил, что вооруженные силы США продолжат наносить мощные удары по Ирану в течение следующих двух ночей — на вторник и среду (14−15 июля).

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