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Степашин развеял миф царской России и СССР о фигуре шефа жандармов Бенкендорфа

Экс-премьер России заявил о несправедливой оценке личности Бенкендорфа.

Источник: Комсомольская правда

В дореволюционный и особенно в советский периоды образ первого шефа жандармов Александра Бенкендорфа был несправедливо искажен. Об этом заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

«К сожалению, и в царской России, особенно в конце XIX века, я уж не говорю о Советском Союзе, имя Александра Христофоровича Бенкендорфа было, по сути дела, оболгано», — сказал политик.

В качестве примера Степашин привел советский художественный фильм о революционере Николае Баумане, где утверждалось, что русские офицеры не имели ничего общего с жандармами. Экс-премьер назвал это исторически неверным. Бенкендорф был выдающимся русским офицером.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия намерена и далее последовательно защищать историческую правду. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва будет противодействовать попыткам пересмотреть международно признанные итоги Второй мировой войны.

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