Орбан опубликовал фото Мадьяра с траурной подписью

Виктор Орбан, занимавший ранее пост премьер-министра Венгрии, опубликовал чёрно-белое фото своего преемника Петера Мадьяра с траурной подписью «Демократическая Венгрия 1990−2026».
В понедельник венгерский парламент одобрил поправку к Конституции, инициированную Мадьяром, которая, в частности, предусматривает отставку президента Тамаша Шуйока и введение ограничений на продолжительность депутатских полномочий.
«Если президента насильно отстранят от должности, то у Венгрии есть право сопротивляться. И мы будем это делать», — отметил Орбан на своей официальной странице в соцсети.
Он также подчеркнул, что партия «Фидес» не признаёт легитимность решений, принятых с применением методов автократического правления.
«Сегодня они расправляются с президентом, а завтра с кем угодно. Произвол не выносит критики, не выносит контроля над собой», — добавил Орбан.
Накануне в Будапеште также прошла акция протеста против действий Мадьяра.