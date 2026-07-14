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Орбан опубликовал фото Мадьяра с траурной подписью

Орбан опубликовал чёрно-белое фото своего преемника Мадьяра с траурной подписью.

Источник: Аргументы и факты

Виктор Орбан, занимавший ранее пост премьер-министра Венгрии, опубликовал чёрно-белое фото своего преемника Петера Мадьяра с траурной подписью «Демократическая Венгрия 1990−2026».

В понедельник венгерский парламент одобрил поправку к Конституции, инициированную Мадьяром, которая, в частности, предусматривает отставку президента Тамаша Шуйока и введение ограничений на продолжительность депутатских полномочий.

«Если президента насильно отстранят от должности, то у Венгрии есть право сопротивляться. И мы будем это делать», — отметил Орбан на своей официальной странице в соцсети.

Он также подчеркнул, что партия «Фидес» не признаёт легитимность решений, принятых с применением методов автократического правления.

«Сегодня они расправляются с президентом, а завтра с кем угодно. Произвол не выносит критики, не выносит контроля над собой», — добавил Орбан.

Накануне в Будапеште также прошла акция протеста против действий Мадьяра.

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