На иранском острове Киш прогремели взрывы

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Два взрыва раздались на иранском острове Киш в Персидском заливе, передает агентство Рейтер со ссылкой на государственное телевидение Ирана.
«Звуки двух взрывов были слышны на иранском острове Киш», — говорится в публикации агентства.
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