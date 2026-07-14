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На иранском острове Киш прогремели взрывы

На иранском острове Киш прогремели два взрыва.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Два взрыва раздались на иранском острове Киш в Персидском заливе, передает агентство Рейтер со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

«Звуки двух взрывов были слышны на иранском острове Киш», — говорится в публикации агентства.

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