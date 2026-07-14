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Аракчи: Иран был и навсегда останется хранителем Ормузского пролива

Иран всегда был и навсегда останется хранителем Ормузского пролива. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

Иран всегда был и навсегда останется хранителем Ормузского пролива. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты намерены обеспечивать безопасность пролива. По его словам, США «охраняли» этот водный путь 50 лет и делали это «бесплатно». Теперь, как отметил глава Белого дома, Вашингтон будет «зарабатывать деньги».

«Президент США абсолютно прав. Тот, кто обеспечивает безопасный проход коммерческих судов через Ормузский пролив, должен получать компенсацию за эту услугу», — написал министр иностранных дел исламской республики в соцсети X.

Кроме того, Аракчи подчеркнул, что пошлины за обеспечение безопасности в Ормузском проливе в размере 20% — это «слишком много». По его словам, Иран «будет справедливым».

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