Принадлежащий Telegram домен t.me перестал работать

Telegram-канал TelegramInfo отметил, что внутри самих мобильных и десктопных клиентов мессенджера клики по ссылкам обрабатываются корректно, и переходы работают без проблем. В качестве временной альтернативы для размещения на внешних ресурсах рекомендуется использовать ссылки telegram.me.