Аномальные дожди обрушатся на Дальнем Востоке из-за тайфуна «Бави»

«Что касается юга Хабаровского края и восточной части региона, то зона интенсивных осадков пройдет и по этим районам — от Хабаровска до Охотска. И здесь тоже прогнозируются очень сильные дожди. Так что ждем сообщений о подтоплениях на Дальнем Востоке начиная с вечера 14 и 15−16 июля», — предупредил он.