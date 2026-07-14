Аномальные дожди обрушатся на Дальнем Востоке из-за тайфуна «Бави»

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Аномальные дожди обрушатся на этой неделе на Приморский и Хабаровский края, а также на Сахалин под влиянием остатков супертайфуна «Бави», сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Резкие изменения погоды предстоят на Дальнем Востоке — это Приморский и Хабаровский края и частично Сахалин. На эти районы выходят остатки бывшего тайфуна “Бави”, который сильно и интенсивно, с погодными ненастьями, обрушился на Китай», — сказал Шувалов.
Синоптик отметил, что в некоторых районах Приморского края за сутки может выпасть 120−140 миллиметров осадков.
«Что касается юга Хабаровского края и восточной части региона, то зона интенсивных осадков пройдет и по этим районам — от Хабаровска до Охотска. И здесь тоже прогнозируются очень сильные дожди. Так что ждем сообщений о подтоплениях на Дальнем Востоке начиная с вечера 14 и 15−16 июля», — предупредил он.