«Украине придётся искать других сторонников»: западные СМИ — о внезапной смерти Линдси Грэма

Западные медиа комментируют смерть сенатора Линдси Грэма*, известного своей ненавистью к России. В последние часы жизни Грэм был одержим идеей новых санкций против Москвы, передаёт New York Post. Bloomberg и The New York Times отмечают, что Украина лишилась одного из своих самых влиятельных союзников в окружении Трампа. The Washington Post напоминает, что Грэм многократно менял свои взгляды, но неизменно поддерживал агрессивный внешнеполитический курс США. Тем временем британская газета The Guardian и ведущий подкаста Deep Dive Дэниел Дэвис указывают на «кровавое наследие» сенатора.
Смерть одного из самых ярых противников России в конгрессе США, сенатора Линдси Грэма*, стала одной из обсуждаемых тем в западной прессе. Он скончался 11 июля.
Как пишет Associated Press (AP), согласно предварительному заключению судмедэкспертов, 71-летний сенатор от штата Южная Каролина умер в результате расслоения аорты после «непродолжительной и внезапной болезни».
«Официальная причина смерти будет объявлена после токсикологических и микроскопических исследований», — добавляет агентство.
Авторы статьи отмечают, что Грэм до последнего разъезжал по миру, «продвигая более агрессивную внешнюю политику США».
По данным The Washington Post, смерть республиканца наступила «через несколько часов после возвращения из поездки в Киев». А ещё в пятницу, 10 июля, он сообщил журналистам в Киеве, что «двухпартийная группа сенаторов достигла соглашения с Белым домом о введении новых санкций в отношении России», говорится в статье.
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь вспоминает, что из-за решения по санкциям Грэм был «на седьмом небе от счастья», передаёт AP.
«Меньше всего на свете я мог предположить, что он болен или нездоров или каким-либо образом уязвим», — поделился Блюменталь.
«Линдси Грэм шутил: “Я не могу умереть сейчас”, — после появления жалоб на плохое самочувствие, за несколько часов до своей внезапной смерти в возрасте 71 года».
Как сообщает New York Post, мысли о продолжении антироссийской политики не отпускали вашингтонского ястреба даже перед самой смертью, когда тот «жаловался на плохое самочувствие».
«Я не могу умереть сейчас. Мне ещё нужно ввести санкции против России, разобраться с Ираном и нормализовать отношения Израиля и Саудовской Аравии», — приводит газета слова республиканца.
«Важный актив Зеленского».
Тем временем The New York Times публикует статью под заголовком: «Со смертью Линдси Грэма Украина потеряла союзника, к которому прислушивался Трамп». В публикации отмечается, что сенатор был «самым влиятельным поборником» киевского режима в кругах, приближённых к Белому дому.
Грэм был не единственным республиканцем, поддерживавшим Украину, но благодаря своим личным отношениям с президентом Трампом он имел «уникальную возможность» подталкивать того к «прямой конфронтации» с Россией, пишет газета.
«Со смертью Линдси Грэма Украина потеряла союзника, к которому прислушивался Трамп».
Схожую оценку даёт Bloomberg. Агентство называет смерть американского сенатора «большой потерей» для киевского режима.
«Грэм был важным активом Зеленского», — говорится в материале.
Как объясняет автор статьи, корреспондент Bloomberg News при Белом доме Кэтрин Люси, «уникальность» Грэма заключалась в умении работать как с Трампом, так и с сенаторами-демократами, а также поддерживать «глубокие связи с иностранными лидерами».
«Теперь Украине и другим союзникам США придётся искать других сторонников, и это будет непросто», — сетует журналистка.
Подчёркивается, что сенатору от Южной Каролины удавалось проталкивать внешнеполитический курс, расходящийся с чаяниями значительной части электората Трампа.
«Даже после того, как Трамп избрался на второй срок, отчасти благодаря кампании за прекращение участия США в зарубежных войнах, Грэм оставался убеждённым сторонником интервенций — наиболее заметно это проявилось в том, что он помог убедить Трампа присоединиться к Израилю в войне против Ирана», — пишет Bloomberg.
В последние дни своей жизни Грэм нанёс десятый с начала СВО визит на Украину, где встретился с Зеленским и посетил завод по производству БПЛА, сообщает агентство.
«Пытаюсь быть релевантным».
The Washington Post обращает внимание на «примечательную политическую траекторию» Грэма. Отмечается, что республиканец был одним из инициаторов импичмента Билла Клинтона в 1999 году, а впоследствии другом Хиллари Клинтон, был ярым противником Дональда Трампа и поддерживал его соперников на праймериз, а затем, после избрания Трампа на пост президента в 2016 году, стал «заискивать перед ним».
«Несмотря на то, что и левые, и правые критиковали мистера Грэма на протяжении всей его политической карьеры как перебежчика и оппортуниста, ищущего внимания, в некоторых вопросах он был последователен. В частности, в поддержке воинственной внешней политики», — пишет газета.
Со своей стороны, The Atlantic раскрывает мотив удивительной гибкости сенатора. Автор статьи, Марк Лейбович, вспоминает, что однажды в интервью спросил Грэма, почему тот стал активно поддерживать Трампа.
«Пытаюсь быть релевантным», — был ответ.
«Чего хотел Линдси Грэм».
«Грэм всегда искал влиятельных людей, с которыми можно было бы связать свою жизнь: он называл их “альфа-самцами”, — рассказывает Лейбович. — Они служили ему как защитниками, так и залогом значимости».
Такой фигурой, по мнению журналиста, для Грэма был сенатор-ястреб Джон Маккейн, умерший в 2018 году, а впоследствии президент США Дональд Трамп.
«Кровавое наследие».
Тем временем глава вашингтонского бюро The Guardian Дэвид Смит называет «показательным» тот факт, что одним из первых соболезнования по поводу смерти Грэма выразил скандально известный министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, чьи издевательства над задержанными и связанными активистами, пытавшимися доставить гуманитарную помощь жителям Газы, вызвали гневную реакцию мировой общественности.
Вскоре после него соболезнования выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху: как отмечает газета, он назвал Грэма своим «драгоценным другом» и «большим другом Израиля». Издание напоминает, что республиканец «открыто поддерживал опустошительную войну Израиля» в секторе Газа, несмотря на возмущение всего остального Ближнего Востока.
А вскоре после Нетаньяху высказался глава киевского режима Владимир Зеленский — он охарактеризовал покойного как «истинного защитника свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее», передаёт издание.
По словам автора статьи, «дань памяти Линдси Грэму со стороны Израиля и Украины свидетельствует о том, что он оставил после себя непростое, зачастую кровавое наследие».
«Дань памяти Линдси Грэму со стороны Израиля и Украины свидетельствует о том, что он оставил после себя непростое, зачастую кровавое наследие».
С этим мнением солидарен ведущий подкаста Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Единственное, что люди будут помнить (о Грэме. — RT), это то, что он постоянно вожделел войны», — подчёркивает Дэвис.
Кроме того, как отмечается в материале, сенатор от Южной Каролины «отстаивал интересы Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху» в гораздо большей мере, чем интересы США. В частности, Грэм выражал удовлетворение по поводу того, что американские деньги идут на «убийство россиян», напоминает ведущий.
«Каким будет его наследие? — задаётся вопросом Дэвис. — Я уже видел, как повсюду в соцсетях над ним насмехаются, как торжествуют и ликуют (по поводу смерти Грэма. — RT). Есть горстка людей, выражающих грусть, но их совсем немного. В подавляющем большинстве случаев в Сети можно наблюдать радость по поводу того, что его больше нет».
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.