«Украине придётся искать других сторонников»: западные СМИ — о внезапной смерти Линдси Грэма

«Каким будет его наследие? — задаётся вопросом Дэвис. — Я уже видел, как повсюду в соцсетях над ним насмехаются, как торжествуют и ликуют (по поводу смерти Грэма. — RT). Есть горстка людей, выражающих грусть, но их совсем немного. В подавляющем большинстве случаев в Сети можно наблюдать радость по поводу того, что его больше нет».