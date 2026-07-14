США и Иран обменялись ударами

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о новых ударах по Ирану. Их наносят по распоряжению президента Дональда Трампа, сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X. В ответ Иран атаковал беспилотниками военные базы США в Кувейте, сообщает IRIB.