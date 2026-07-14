В России с сентября меняются правила онлайн-продажи товаров

«С 1 сентября 2026 года вступают в силу уточнения к закону о защите прав потребителей. В частности, продавцы должны будут размещать в описании товара на платформах ссылки на официальные реестры — российский или единый евразийский, — где указаны номер сертификата или декларации, срок его действия и организация, которая его выдала», — сказал он.