Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США начали новую серию ударов по Ирану в ночь на 13 июля

Вооружённые силы США начали новую серию атак на территории Ирана. Информацию подтвердило Центральное командование американской армии. Атаки начались 13 июля в 23:45 по московскому времени.

Источник: Life.ru

«Сегодня в 16:45 по времени восточного побережья США по приказу верховного главнокомандующего Центральное командование начало третью ночь подряд наносить удары по Ирану», — написали представители СЕНТКОМ в социальной сети X.

Иранские СМИ зафиксировали взрывы возле города Бендер-Аббас на южном побережье страны. Ещё два взрыва прогремели в районе острова Киш.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал подготовку новых атак на Иран в ближайшие дни. Политик отметил, что американские военные планируют нанести по стране очень серьёзный удар. Он также добавил, что Тегеран не способен противостоять этим действиям.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше