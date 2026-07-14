СМИ: на иранском острове Кешм прогремели взрывы

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Взрывы раздались на иранском острове Кешм, передает Рейтер со ссылкой на агентство Mehr.
«Взрывы слышны на острове Кешм на юге Ирана», — пишет Рейтер.
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