Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане

Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с трактором в Мамадышском районе Татарстана. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
По предварительным данным, авария произошла вечером 13 июля на автодороге Мамадыш — Кукмор — Ишкеево. Водитель автомобиля Lada Granta не выбрал безопасную скорость и столкнулся с двигавшимся впереди трактором с прицепом.
В результате ДТП водитель и трое пассажиров легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм.
Прокуратура Татарстана организовала проверку.
Ранее стало известно, что автомобиль Citroën врезался в ворота и забор частного дома в подмосковных Мытищах, в результате аварии пострадали семь человек.