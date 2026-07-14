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Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане

Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с трактором в Мамадышском районе Татарстана. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с трактором в Мамадышском районе Татарстана. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По предварительным данным, авария произошла вечером 13 июля на автодороге Мамадыш — Кукмор — Ишкеево. Водитель автомобиля Lada Granta не выбрал безопасную скорость и столкнулся с двигавшимся впереди трактором с прицепом.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм.

Прокуратура Татарстана организовала проверку.

Ранее стало известно, что автомобиль Citroën врезался в ворота и забор частного дома в подмосковных Мытищах, в результате аварии пострадали семь человек.