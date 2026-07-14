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Трамп заявил, что США могут ликвидировать руководство Ирана

Трамп выразил уверенность в способности США устранить нынешних представителей иранского руководства.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в способности Вашингтона устранить нынешних представителей иранского руководства.

Об этом Трамп заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюуитту, отвечая на вопрос о том, способны ли американские или израильские военные навредить действующему правительству Ирана.

«Да, я могу. И мы не хотим говорить об этом. Но мы, конечно, наблюдаем», — сказал глава Белого дома.

Накануне ВМС США также объявили о введении морской блокады в отношении Ирана. Ограничительные меры вступают в силу 14 июля в 23:00 по московскому времени.

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