Трамп заявил, что США могут ликвидировать руководство Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в способности Вашингтона устранить нынешних представителей иранского руководства.
Об этом Трамп заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюуитту, отвечая на вопрос о том, способны ли американские или израильские военные навредить действующему правительству Ирана.
«Да, я могу. И мы не хотим говорить об этом. Но мы, конечно, наблюдаем», — сказал глава Белого дома.
Накануне ВМС США также объявили о введении морской блокады в отношении Ирана. Ограничительные меры вступают в силу 14 июля в 23:00 по московскому времени.