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Слуцкий прокомментировал действия «коалиции желающих» по Украине

Слуцкий: «коалиция желающих» сделала еще один шаг в сторону эскалации конфликта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. «Коалиция желающих» сделала еще один шаг в сторону эскалации украинского конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украина в понедельник объявили о создании коалиции против баллистических ракет, они хотят разработать возможности против баллистических ракет и противоракетный потенциал.

«Коалиция желающих» сделала еще один шаг в сторону эскалации украинского конфликта. Соглашение об «антибаллистической коалиции» — по сути, фрагментация внутри европейской партии войны", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что лидеры этих стран в совместном коммюнике, подписанном на встрече в Париже, заявили об «оборонительном характере» создаваемой структуры.

«Какой цинизм и лицемерие! “Оборонительный характер” приписывался и блоку НАТО, который максимально придвинул свою военную инфраструктуру к российским границам и теперь обозначает Россию как “долгосрочную угрозу”, — добавил политик.

По мнению Слуцкого, всеми этими манипуляциями «евроястребы» придали европейское звучание украинскому проекту Freya, предоставив базу для финансирования и производства, одновременно зашив его в общие контуры милитаризации ЕС.

«Парижская сходка лишь подтвердила намерения подорвать переговорный процесс и вести дальше прокси-войну до последнего украинца. Но, как сказал сегодня президент Владимир Путин, окончательную победу, безусловно, одержит Россия!», — подытожил он.

Участники так называемой «коалиции желающих» в понедельник собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей «коалиции желающих», поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал их коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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