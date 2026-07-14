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Трамп заявил, что Иран не прошёл испытание меморандумом с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанный Вашингтоном и Тегераном меморандум о взаимопонимании стал для Ирана своего рода испытанием, которое исламская республика не прошла.

Источник: RT на русском

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанный Вашингтоном и Тегераном меморандум о взаимопонимании стал для Ирана своего рода испытанием, которое исламская республика не прошла.

«Это была своего рода проверка, и они не прошли её», — сказал Трамп в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту.

Ранее Трамп анонсировал сильные удары по Ирану в ночь на вторник, 14 июля.

Он также допустил ликвидацию некоторых представителей нынешних иранских властей.

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