Трамп заявил, что Иран не прошёл испытание меморандумом с США

«Это была своего рода проверка, и они не прошли её», — сказал Трамп в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту.
Ранее Трамп анонсировал сильные удары по Ирану в ночь на вторник, 14 июля.
Он также допустил ликвидацию некоторых представителей нынешних иранских властей.
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