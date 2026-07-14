Трамп заявил о намерении уничтожить военные возможности Ирана в Ормузе

«Мы ликвидируем любые их (Ирана — ред.) возможности, связанные с этим проливом, с Ормузским проливом, и я думаю, что в конечном итоге мы полностью лишим их контроля над ним», — подчеркнул Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.