Аэропорты Пензы и Саратова временно не обслуживают рейсы

В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на полёты.
Как сообщили в Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности.
Ранее ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в аэропорту Волгограда.
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на полёты.
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на полёты.
Как сообщили в Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности.
Ранее ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в аэропорту Волгограда.