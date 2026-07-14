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Аэропорты Пензы и Саратова временно не обслуживают рейсы

В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на полёты.

В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на полёты.

Как сообщили в Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности.

Ранее ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в аэропорту Волгограда.