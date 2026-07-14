СМИ: на юге Ирана прогремели взрывы

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Взрывы раздались в области Джем провинции Бушер на юге Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Fars.
«Несколько взрывов раздалось в иранской области Джем в (провинции — ред.) Бушер», — говорится в публикации агентства.
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