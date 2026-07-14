Трамп: США знают местонахождение военного руководства Ирана

«Мы не хотим об этом говорить. Но мы определенно наблюдаем», — заявил он в интервью журналисту Хью Хьюитту (цитата по CNN).
В том же разговоре господин Трамп сообщил, что американские вооруженные силы нанесут дополнительные удары по Ирану. Налеты продолжатся сегодня и завтра и будут «очень сильными», сказал президент.
США и Иран начали обмениваться ударами 8 июля после того, как Тегеран возобновил атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. 11 июля американская сторона сообщила об окончании третьей волны ударов по Ирану, во время которой было поражено более 300 целей — места хранения ракет и БПЛА, склады боеприпасов, коммуникационные сети, пункты наблюдения. Сегодня ночью удары возобновились.