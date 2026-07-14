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Передача Киеву лицензии на Patriot грозит утечкой секретной информации США

Кавана: передача Украине лицензии на Patriot создаст риск утечки данных.

ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Передача Украине лицензии на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot потребует раскрытия чувствительных американских военных технологий и создаст риск утечки секретных данных, сообщила РИА Новости директор по военному анализу исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.

Президент США Дональд Трамп 8 июля на встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре допустил, что Соединенные Штаты передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для 3PK Patriot.

«Риск того, что строго засекреченные американские военные технологии могут быть скомпрометированы, достаточно высок», — сказала собеседница агентства.

Кавана отметила, что требования к защите подобных технологий крайне строги, и усомнилась в том, что при передаче Киеву лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot получится обеспечить необходимый уровень безопасности секретных данных.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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