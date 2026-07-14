Передача Киеву лицензии на Patriot грозит утечкой секретной информации США

ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Передача Украине лицензии на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot потребует раскрытия чувствительных американских военных технологий и создаст риск утечки секретных данных, сообщила РИА Новости директор по военному анализу исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.
Президент США Дональд Трамп 8 июля на встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре допустил, что Соединенные Штаты передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для 3PK Patriot.
«Риск того, что строго засекреченные американские военные технологии могут быть скомпрометированы, достаточно высок», — сказала собеседница агентства.
Кавана отметила, что требования к защите подобных технологий крайне строги, и усомнилась в том, что при передаче Киеву лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot получится обеспечить необходимый уровень безопасности секретных данных.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.