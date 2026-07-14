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Tasnim: взрывы прогремели в Бендер-Аббасе и на трёх иранских островах

Несколько взрывов прогремело в Бендер-Аббасе, а также на островах Киш, Кешм и Абу-Муса на юге Ирана. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Несколько взрывов прогремело в Бендер-Аббасе, а также на островах Киш, Кешм и Абу-Муса на юге Ирана. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — говорится в публикации.

Ранее Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило, что американские военные начали третью подряд ночь ударов по Ирану по распоряжению президента Соединённых Штатов.

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