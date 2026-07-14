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UKMTO: неизвестный снаряд повредил танкер у побережья Омана

Неизвестный снаряд попал в танкер у побережья Омана. Об этом сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Неизвестный снаряд попал в танкер у побережья Омана. Об этом сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По его данным, инцидент произошёл примерно в 40 морских милях к северо-востоку от города Калхат.

Капитан судна сообщил, что снаряд попал в машинное отделение по правому борту.

В UKMTO отметили, что все члены экипажа находятся в безопасности, пострадавших нет. Загрязнения окружающей среды также не зафиксировано.

Ранее портал Axios писал, что иранские военные в понедельник, 6 июля, выпустили по меньшей мере две ракеты по торговым судам в Ормузском проливе.

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