UKMTO: неизвестный снаряд повредил танкер у побережья Омана

Неизвестный снаряд попал в танкер у побережья Омана. Об этом сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
По его данным, инцидент произошёл примерно в 40 морских милях к северо-востоку от города Калхат.
Капитан судна сообщил, что снаряд попал в машинное отделение по правому борту.
В UKMTO отметили, что все члены экипажа находятся в безопасности, пострадавших нет. Загрязнения окружающей среды также не зафиксировано.
Ранее портал Axios писал, что иранские военные в понедельник, 6 июля, выпустили по меньшей мере две ракеты по торговым судам в Ормузском проливе.