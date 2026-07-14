Продюсер Мао: Трамп высоко оценил подаренную Путиным шайбу

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп был «чрезвычайно позабавлен» и высоко оценил хоккейную шайбу, подаренную ему российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в интервью ТАСС заявил американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао.
По его словам, глава американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ, проходил с 3 по 6 июня), председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук — младший через неделю после поездки в РФ встретился с Трампом.
«Во время этой встречи Родни передал президенту Трампу хоккейную шайбу от Владимира Путина. Президент был чрезвычайно позабавлен и высоко оценил этот жест. После этого, как вы, вероятно, видели в сообщениях СМИ, президенты Трамп и Путин более полутора часов разговаривали по телефону, обсуждая двусторонние контакты и переговорный процесс», — сказал Мао, говоря о телефонной беседе 14 июня.
Продюсер выразил надежду, что «встреча принесет положительные результаты и эта работа будет продолжена». «Это очень хороший старт, и есть основания для осторожного оптимизма, что Родни вместе с президентом смогут способствовать продвижению мирного процесса», — добавил он.
Мао подчеркнул, что Кук-младший пользуется доверием президента Трампа и, по его мнению, к нему с доверием относится и русский народ. «Родни способен сыграть более активную и, возможно, официальную роль, выйдя за рамки тех культурных проектов, которыми он занимается сейчас», — заключил продюсер.
Полный текст интервью будет опубликован в 08:30 мск.