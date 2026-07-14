Продюсер Мао: Трамп высоко оценил подаренную Путиным шайбу

«Во время этой встречи Родни передал президенту Трампу хоккейную шайбу от Владимира Путина. Президент был чрезвычайно позабавлен и высоко оценил этот жест. После этого, как вы, вероятно, видели в сообщениях СМИ, президенты Трамп и Путин более полутора часов разговаривали по телефону, обсуждая двусторонние контакты и переговорный процесс», — сказал Мао, говоря о телефонной беседе 14 июня.