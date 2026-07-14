Reuters: два танкера подверглись атакам в Ормузском проливе

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Член экипажа погиб в результате атак на два танкера в Ормузском проливе, еще восемь пострадали. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны ОАЭ.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в территориальных водах Омана. Подробности не приводятся.
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