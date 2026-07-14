Трамп заявил, что ещё обсуждает проект Грэма о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что ещё обсуждает законопроект умершего сенатора Линдси Грэма* о новых санкциях против России и скоро примет решение по нему.
«Примем решение по этому вопросу очень скоро», — сказал он журналистам в Белом доме.
Ранее портал Axios сообщил, что американский сенатор перед смертью пошутил, что не может умереть до принятия новых санкций против России.
Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной болезни. Телеканал NBC передавал, что экстренные службы вызывали 11 июля в дом Грэма из-за «сердечного приступа».
RT собрал, чем запомнился сенатор США Линдси Грэм.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.