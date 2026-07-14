Президент Ливана: Израиль не сможет обеспечить стабильность на границе силой

Договоренности предусматривают создание «пилотных зон», откуда будут эвакуированы израильские войска. 29 июня Аун обсудил в Бейруте с главой Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером содействие американской стороны процессу размещения ливанских военных в этих зонах. Однако Израиль до сих пор задерживает вывод своих сил из трех районов к северу и югу от реки Литани, которые первыми перейдут под контроль ливанской армии.