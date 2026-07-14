Президент Ливана: Израиль не сможет обеспечить стабильность на границе силой

БЕЙРУТ, 14 июля. /ТАСС/. Президент Ливана Джозеф Аун призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху изменить агрессивный подход к урегулированию на Ближнем Востоке. «Одной лишь военной силой нельзя гарантировать долгосрочную стабильность, которая может быть достигнута только путем переговоров», — указал глава республики в заявлении, размещенном в X его пресс-службой.
По словам политика, войны приносят гибель, разрушения и перемещение населения. «Говоря о мире и безопасности, невозможно придерживаться агрессивного подхода», — подчеркнул он.
Аун выразил надежду на то, что открывающийся 14 июля в Риме шестой раунд двусторонних переговоров с Израилем приведет «к практическим результатам, что выразится в начале вывода оккупационных войск с юга Ливана». Как отметил президент, ливанцы «преследуют четкие цели: полное освобождение своей территории, восстановление пострадавших от военных действий районов и возвращение туда мирных жителей».
26 июня Ливан и Израиль подписали рамочное соглашение после пяти раундов консультаций, которые проходили в Вашингтоне под эгидой США. В соответствии с ним ливанские вооруженные силы должны постепенно восстановить «эффективный суверенный контроль над всей территорией страны».
Договоренности предусматривают создание «пилотных зон», откуда будут эвакуированы израильские войска. 29 июня Аун обсудил в Бейруте с главой Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером содействие американской стороны процессу размещения ливанских военных в этих зонах. Однако Израиль до сих пор задерживает вывод своих сил из трех районов к северу и югу от реки Литани, которые первыми перейдут под контроль ливанской армии.