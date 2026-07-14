В Минобороны ОАЭ сообщили о погибшем при ударе по танкерам в Ормузском проливе

Один член экипажа погиб и ещё восемь человек пострадали в результате удара двух иранских крылатых ракет по танкерам Mombasa и Bahia в Ормузском проливе. Об этом сообщило Минобороны ОАЭ.
Уточняется, что ракеты поразили суда в южной части Ормузского пролива в территориальных водах Омана.
В Минобороны заявили, что оба танкера получили повреждения, возникшие на борту пожары удалось потушить.
Ведомство назвало произошедшее грубым нарушением международного права и заявило, что страна оставляет за собой право на ответные меры.
Ранее в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщили, что неизвестный снаряд попал в танкер у побережья Омана.