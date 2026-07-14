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В Минобороны ОАЭ сообщили о погибшем при ударе по танкерам в Ормузском проливе

Один член экипажа погиб и ещё восемь человек пострадали в результате удара двух иранских крылатых ракет по танкерам Mombasa и Bahia в Ормузском проливе. Об этом сообщило Минобороны ОАЭ.

Один член экипажа погиб и ещё восемь человек пострадали в результате удара двух иранских крылатых ракет по танкерам Mombasa и Bahia в Ормузском проливе. Об этом сообщило Минобороны ОАЭ.

Уточняется, что ракеты поразили суда в южной части Ормузского пролива в территориальных водах Омана.

В Минобороны заявили, что оба танкера получили повреждения, возникшие на борту пожары удалось потушить.

Ведомство назвало произошедшее грубым нарушением международного права и заявило, что страна оставляет за собой право на ответные меры.

Ранее в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщили, что неизвестный снаряд попал в танкер у побережья Омана.

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