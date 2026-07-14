Economist: в ВСУ считают главу МО Украины неопытным в планировании боев

Критики министра обороны Украины Михаила Федорова в рядах ВСУ выражают мнение, что отсутствие военного опыта препятствует ему эффективно планировать военные операции, сообщает Economist.
Издание отмечает, что в первые шесть месяцев пребывания Федорова на посту министра его деятельность характеризовалась повышенной активностью и резкими действиями, что вызвало недовольство в профессиональном сообществе. В частности, он инициировал проведение аудита структуры министерства и бригад ВСУ, а также организовал проверку сотрудников ведомства на детекторе лжи.
В статье приводятся слова бывшего руководителя украинского агентства оборонных закупок Марины Безруковой, которая подчеркнула, что Федоров не располагает полной поддержкой со стороны Владимира Зеленского. Ранее он также пытался добиться отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, однако не достиг успеха.
Источник в органах разведки указал на то, что Федорову будет сложно выстоять в случае серьезного конфликта с генералитетом ВСУ.
Ранее Сырский пожаловался на то, что ВС РФ наращивают удары на территории Украины.