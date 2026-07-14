Economist: в ВСУ считают главу МО Украины неопытным в планировании боев

Издание отмечает, что в первые шесть месяцев пребывания Федорова на посту министра его деятельность характеризовалась повышенной активностью и резкими действиями, что вызвало недовольство в профессиональном сообществе. В частности, он инициировал проведение аудита структуры министерства и бригад ВСУ, а также организовал проверку сотрудников ведомства на детекторе лжи.