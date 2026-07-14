Командир Татарин: ВС РФ вынудили ВСУ покинуть здание в Константиновке

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие во время спланированной операции вынудили украинские подразделения покинуть здание налоговой службы в Константиновке в ДНР и уничтожили их на заранее подготовленных позициях. Об этом сообщил ТАСС командир 2-го батальона территориальной обороны Южной группировки войск с позывным Татарин.
«Противник из этого укрытия [налоговой службы] был выдавлен на восточную часть улицы, где находились наши штурмовые группы. Акция была спланированная, противника ждали, вынудили туда переместиться, загнали в угол — и противник был уничтожен», — рассказал он.
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