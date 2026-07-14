«Шаурма на вокзале вместо банкета в ресторане»: «Родина» отказалась от работы бюро Лебедева, дизайнер в ответ пошутил

Таким образом, решение об отказе было принято задолго до того, как бюро публично презентовало результат. Почему же работа была обнародована только сейчас, если заказчик от неё давно отказался? Ответа на этот вопрос клуб не дал. Но факт остаётся фактом: «Родина» заплатила за дизайн, но использовать его не станет. В клубе также подтвердили, что помимо логотипа дизайнеры разрабатывали новый фирменный стиль и бренд-платформу, однако от всей этой концепции в итоге решили отказаться.