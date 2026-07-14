«Шаурма на вокзале вместо банкета в ресторане»: «Родина» отказалась от работы бюро Лебедева, дизайнер в ответ пошутил

Студия Артемия Лебедева разработала для «Родины» новый логотип и фирменный стиль, но в футбольном клубе решили от них отказаться. Эмблема в виде запятой должна была стать символом дебютанта РПЛ — её даже представили на сайте бюро. Однако москвичи заявили, что останутся с прежней эмблемой — голубем. Сам дизайнер отреагировал на это с иронией, сравнив отказ клиента с выбором вокзальной шаурмы вместо ресторанного банкета.
Футбольный клуб «Родина» относительно молод: он был основан в 2015 году. Владеет командой предприниматель Сергей Ломакин. В прошлом сезоне москвичи стали лучшей командой Первой лиги и впервые в истории завоевали право выступить в элитном дивизионе. Дебютировать в РПЛ команда Хуана Диаса должна 25 июля в выездном матче со «Спартаком».
Выход в Премьер-лигу — событие, требующее обновления имиджа. В «Родине» решили подойти к этому вопросу основательно и заказали разработку нового логотипа, фирменного стиля и бренд-платформы у студии Артемия Лебедева — одного из самых известных дизайнерских бюро в России.
Команда Лебедева подошла к задаче со всей серьёзностью. На разработку ушло чуть меньше четырёх месяцев, а если быть совсем точным — 115 дней. В описании проекта отмечалось: «В студии для клуба придумали свежий и бодрый образ. Основой концепции стала идея непрерывного движения, объединяющая всех неравнодушных к российскому футболу».
Центральным элементом новой эмблемы стала запятая. Дизайнеры поясняли свой выбор так: «Траектория движения летящего мяча словно моментально фиксируется в решающий момент и превращается в самостоятельный символ — запятую. Знак намекает на то, что развитие клуба постоянно продолжается, и одновременно напоминает первую букву названия команды». Основным цветом бренда был выбран бирюзовый.
Однако эмблема — лишь вершина айсберга. Дизайнеры разработали для столичной команды полноценную бренд-платформу, коммуникационную стратегию и даже ряд слоганов: «Родина в сердце, а не на карте», «Держи игру» (для анонса матчей) и «Держи мяч» (чтобы заряжать зрителей перед началом встреч).
Также были представлены варианты эмблем для резервного состава и молодёжной команды, а также «креативная рамка» для оформления соцсетей с фразами: «Футбольный клуб, чтобы играть», «Футбольный клуб, чтобы болеть» и «Футбольный клуб, чтобы взрослеть». Проект выглядел завершённым и готовым к внедрению. Но, как выяснилось, все эти усилия оказались напрасными.
Когда информация о новом логотипе появилась в публичном пространстве, пресс-служба «Родины» оперативно выступила с опровержением. В клубе заявили, что не планируют использовать разработку дизайнеров и продолжат выступать с прежней эмблемой, центральным элементом которой является голубь.
«Наш клуб действительно разрабатывал новый логотип и новую айдентику совместно со студией Артемия Лебедева. Но в итоге ещё год назад мы решили отказаться от концепции, предложенной командой дизайнеров. Опубликованный в сети логотип не будет применяться нашим клубом», — сообщили в пресс-службе «Родины» изданию Sports.
Таким образом, решение об отказе было принято задолго до того, как бюро публично презентовало результат. Почему же работа была обнародована только сейчас, если заказчик от неё давно отказался? Ответа на этот вопрос клуб не дал. Но факт остаётся фактом: «Родина» заплатила за дизайн, но использовать его не станет. В клубе также подтвердили, что помимо логотипа дизайнеры разрабатывали новый фирменный стиль и бренд-платформу, однако от всей этой концепции в итоге решили отказаться.
Узнав о решении клуба, Артемий Лебедев не стал устраивать публичную ссору, а отреагировал с присущим ему юмором. «Любой клиент вправе в нашем ресторане забронировать стол и полностью оплатить банкет, а потом передумать и пойти на вокзал, чтобы съесть там размороженную шаурму. Мы не осуждаем!» — заявил дизайнер в комментарии «Mash на спорте».
Этой фразой автор, судя по всему, хотел донести два ключевых момента. Во-первых, «Родина» полностью оплатила работу, поэтому финансовых претензий у студии нет. Во-вторых, он считает выбор клуба в пользу старого логотипа как минимум странным, сравнивая его с отказом от изысканного блюда ради рядового фастфуда. При этом он подчеркнул, что каждый заказчик волен поступать по-своему.
История с «Родиной» — не первый опыт взаимодействия студии Артемия Лебедева со спортивной индустрией, и далеко не всегда подобные проекты находили понимание у заказчиков и публики.
Пожалуй, самая известная спортивная работа бюро — логотип и визуальный стиль РПЛ, представленные в 2018 году. Тогда дизайнеры разработали символ лиги — медведя с горящими глазами, вписанного в пятиугольник футбольного мяча. Этот логотип используется до сих пор и стал узнаваемым брендом всего российского футбола.
В 2019 году студия создала талисманов для олимпийской сборной России: медведя-неваляшку и шапку-ушанку в виде кота. По слухам, эти символы совершенно не приглянулись тогдашнему министру спорта Павлу Колобкову, тем не менее проект был реализован.
Команда Лебедева также занималась разработкой навигации для стадиона ФК «Краснодар». Созданная система призвана вести зрителя от парковки до места на трибуне, разводить потоки болельщиков и при этом оставаться «невидимой», пока в ней нет необходимости. Для арены был разработан специальный шрифт «Сектор», а также пиктограммы и сценарии навигации для разных этапов матча: начала, перерыва и выхода со стадиона.
В 2022 году агентство разработало комплект формы для хоккейного клуба «Авангард». Арка и стреловидные элементы отсылали болельщиков к образу «G-Drive Арены», а свитера были оформлены паттерном, напоминающим покрытие крыши. Изнанку воротника украшала нашивка с надписью: «Не пытайтесь покинуть Омск». Проект вызвал неоднозначную реакцию у болельщиков, но точно не оставил их равнодушными.
В конце прошлого года студия сообщала о разработке нейминга и айдентики для медиафутбольного турнира «Напике». В описании проекта отмечалось, что он должен стать аналогом международного турнира Kings League, основателем которого является экс-игрок сборной Испании и «Барселоны» Жерар Пике. Однако реализовать задумку так и не удалось. Чуть раньше бюро Лебедева разрабатывало дизайн формы для одной из самых известных медиафутбольных команд России — «Амкала». Также студия работала над фирменным стилем для «умных» спортивных площадок в Петербурге.
Отказ «Родины» от логотипа студии Лебедева — это история, в которой, на первый взгляд, нет ни победителей, ни проигравших. Студия, судя по всему, получила оплату за 115 дней работы. Клуб получил разработанный и готовый концепт, но решил им не пользоваться. Артемий Лебедев, как всегда, остался при своём мнении и не стал скрывать иронии.
Однако с точки зрения репутации ситуация выглядит двусмысленной. Для «Родины» это первый выход в РПЛ, и любой имиджевый шаг находится под пристальным вниманием. Отказ от глубоко проработанного, пусть и дорогостоящего дизайн-проекта, со стороны выглядит как минимум неоднозначно. Для студии Лебедева это тоже не самый удачный эпизод: публичная демонстрация проекта, от которого заказчик, по его словам, отказался ещё год назад, может поставить под сомнение качество коммуникации с клиентом.