Синоптик Шувалов: на Дальний Восток обрушатся аномальные ливни

Остатки супертайфуна «Бави» принесут на Дальний Восток аномальные дожди, которые могут вызвать подтопления. Об этом РИА Новости сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, резкое ухудшение погоды ожидается в Приморском и Хабаровском краях, а также на Сахалине.
Шувалов отметил, что в отдельных районах Приморья за сутки может выпасть до 120—140 мм осадков. Зона сильных дождей также затронет юг Хабаровского края — от Хабаровска до Охотска.
Синоптик подчеркнул, что сообщения о подтоплениях могут начать поступать уже вечером 14 июля и в последующие два дня.
Ранее агентство Reuters передавало, что власти Китая эвакуировали более 1,8 млн человек в восточных провинциях страны в связи с приближением тайфуна «Бави».
Тем временем на Тайване по меньшей мере 87 человек пострадали из-за тайфуна.