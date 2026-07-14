ДОНЕЦК, 14 июля./ТАСС/. Командование ВСУ в Васильевке неделю сбрасывали провизию российским десантникам, принимая их за собственных солдат. Об этом рассказал ТАСС разведчик 237-го полка 76-й дивизии ВДВ в составе группировки войск «Центр» с позывным Макс.
«Командование [ВСУ] продолжало им делать сбросы [провизии] около недели, думали что там свои сидят», — сказал он.
Ранее разведчик рассказал ТАСС, что украинская пехота в Васильевке тайно уничтожалась разведчиками полка ВДВ.
4 июля в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Васильевка.
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