Трамп: США хотят получить компенсацию за защиту стран Персидского залива

Господин Трамп также отметил, что за последние четыре месяца США практически полностью уничтожили военно-морские силы и боевую авиацию Ирана. По его утверждению, 159 иранских кораблей сейчас находятся «под водой», а 230 штурмовых самолетов уничтожены. Президент заявил, что Вашингтон «очень существенно подорвал потенциал» Тегерана и ни при каких обстоятельствах не позволит Ирану получить ядерное оружие.