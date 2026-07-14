Трамп: США хотят получить компенсацию за защиту стран Персидского залива

«Мы защищаем их всех, и мы проделали очень эффективную работу», — сказал господин Трамп во время церемонии подписания исполнительных указов в Овальном кабинете (трансляцию вел YouTube-канал Белого дома).
Господин Трамп также отметил, что за последние четыре месяца США практически полностью уничтожили военно-морские силы и боевую авиацию Ирана. По его утверждению, 159 иранских кораблей сейчас находятся «под водой», а 230 штурмовых самолетов уничтожены. Президент заявил, что Вашингтон «очень существенно подорвал потенциал» Тегерана и ни при каких обстоятельствах не позволит Ирану получить ядерное оружие.
Сегодня ночью Иран ракетами атаковал два танкера ОАЭ в Ормузском проливе, заявили в Минобороны Эмиратов. Погиб один член экипажа, восемь были ранены.