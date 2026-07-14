Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановлено.
Об этом проинформировал оперативный канал о ситуации на мосту.
13 июля движение по Крымскому мосту возобновили спустя 11 часов после перекрытия. По состоянию на 10:02 очередь перед Крымским мостом составляла до 1900 машин.
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