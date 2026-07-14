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На борту грузового корабля ВМС США вспыхнул пожар

В Балтиморе загорелся грузовой корабль ВМС США.

ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Пожар вспыхнул на борту грузового корабля ВМС США в порту Балтимора, сообщила местная пожарная служба.

«По прибытии пожарные подразделения обнаружили на борту USNS Charles L. Gilliland две спасательные шлюпки, полностью охваченные огнем», — говорится в заявлении пожарной службы Балтимора в соцсети Facebook* (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

Указывается, что была объявлена повторная тревога, чтобы при необходимости мобилизовать дополнительные ресурсы.

Информации о пострадавших нет, причина возгорания расследуется.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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