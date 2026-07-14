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«Погрязли в коррупции»: в Варшаве резко высказались о Зеленском

Пшидач: поведение погрязшего в коррупции окружения Зеленского вызывает вопросы.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Поведение погрязшего в коррупции окружения Владимира Зеленского с учетом стремления Украины вступить в ЕС вызывает вопросы, заявил глава бюро международной политики Польши канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в беседе с телеканалом Polsat News.

«Вопрос в том, действительно ли олигархия, погрязшая в коррупции, хочет быть частью Европы. Воровство, подобное тому, что совершали люди, к сожалению, связанные с президентом (Владимиром — Прим. ред.) Зеленским, вероятно, неприемлемо в Европе», — сказал Пшидач.

Чиновник обвинил главу МИД Украины Андрея Сибигу и главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданов* в сознательной эскалации конфликта с Варшавой.

«Я поддерживал связь с министром Сибигой, я также поддерживал связь с министром Будановым*, и. действительно, с украинской стороны нет видимого желания снижать накал страстей», — посетовал Пшидач.

На прошлой неделе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Буданова* держать эмоции под контролем. В прошлый понедельник глава офиса Зеленского заявил, что не исключает новой эскалации в отношениях между Киевом и Варшавой по мере приближения годовщины Волынской резни.

Отношения Польши и Украины много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939—1945 годах. Пик расправ — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, за который ответственны отряды ОУН**-УПА**.

В 2026-м конфликт вышел на новый уровень: Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН**-УПА**, а также присвоил обозначение «имени героев УПА**» подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого орла.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

** Запрещенная в России экстремистская организация.

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