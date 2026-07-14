«Погрязли в коррупции»: в Варшаве резко высказались о Зеленском

«Вопрос в том, действительно ли олигархия, погрязшая в коррупции, хочет быть частью Европы. Воровство, подобное тому, что совершали люди, к сожалению, связанные с президентом (Владимиром — Прим. ред.) Зеленским, вероятно, неприемлемо в Европе», — сказал Пшидач.